I dati del monitoraggio Gimbe per la Sardegna.

Salgono del 116% i contagi settimanali in Sardegna, secondo l’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe. Cresce anche la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid e in terapia intensiva. Secondo l’ultimo bollettino coronavirus di ieri i nuovi casi positivi sono 1.239, il dato più alto dall’inizio della pandemia.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 29 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 salgono da 366 a 650. La variazione percentuale dei nuovi casi segna un +116,2%. Resta sotto la soglia la percentuale dei posti letto occupati: il monitoraggio Gimbe in Sardegna rileva un tasso di occupazione 9,2% in area medica, mentre in terapia intensiva la percentuale è al 9,3%.

La situazione in Italia.

Per quanto riguarda l’Italia, il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 29 dicembre 2021-4 gennaio 2022, rispetto alla precedente, un’impennata di nuovi casi (810.535 vs 320.269) e un ulteriore aumento dei decessi (1.102 vs 1.012). In sette giorni raddoppiano i casi attualmente positivi (1.265.297 vs 598.868) e le persone in isolamento domiciliare (1.250.993 vs 587.634), e continuano a salire i ricoveri con sintomi (12.912 vs 10.089) e le terapie intensive (1.392 vs 1.145). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 1.102 (+8,9%)

Terapia intensiva: +247 (+21,6%)

Ricoverati con sintomi: +2.823 (+28%)

Isolamento domiciliare: +663.359 (+112,9%)

Nuovi casi: 810.535 (+153,1%)

Casi attualmente positivi: +666.429 (+111,3%)