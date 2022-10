I vandali distruggono la nuova area giochi di La Maddalena

L’ennesimo atto vandalico a La Maddalena.

Ancora un atto vandalico a La Maddalena. Alcuni ignoti hanno danneggiato l’area relax di viale Mirabello, appena inaugurata, assieme al parco giochi.

Il gesto incivile ha indignato il Comune, il quale ha postato le immagini dei danni sui social. “La maleducazione e l’inciviltà sono le uniche “qualità” di chi non ne ha altre – ha detto l’amministrazione – Non siamo disposti ad accettare questi comportamenti”.

Non è infatti la prima volta che accade. Risale soltanto a un mese fa il danneggiamento del parco giochi di Guardia Vecchia. Per questo motivo c’è chi chiede maggiori controlli nel paese e chi segnala nuovi casi di vandalismo in altri quartieri, compreso il centro storico. “Dietro il comune l’altra notte qualcuno si è divertito a tagliare le fodere dei sedili dei motorini parcheggiati, tra cui quello del mio collega che lavora con me”, dice un residente. Il Comune ha promesso che si impegnerà a trovare e sanzionare i responsabili dei danneggiamenti.