Addio a Giorgio Armani, Porto Cervo saluta il re della moda

A 91 anni se n’è Giorgio Armani, molto legato a Porto Cervo

Il legame tra Giorgio Armani e la Costa Smeralda è sempre stato stretto, a Porto Cervo c’è anche una sua celebre boutique. Negli ultimi anni, poi, la collaborazione era diventata pure di natura sportiva. Dal 2022 Armani è il main sponsor della Superyacht Regatta organizzata dallo yachting Club Costa Smeralda.

In occasione dell’ultima edizione della regata, nel maggio scorso, Armani aveva presentato le novità della sua collezione per l’estate 2025. L’ultima della sua vita. Nel 2026 è già in programma la prossima edizione della Giorgio Armani Superyacht Regatta, lui non ci sarà: ma il nome resta. Il re della moda italiana non sarà dimenticato.

