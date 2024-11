Tempio ospiterà la Giornata diocesana dei giovani

La Giornata diocesana dei giovani a Tempio.

Ieri, nella Comunità La Porziuncola, i referenti della Consulta Diocesana dei Giovani e l’equipe della Pastorale Giovanile hanno avviato i preparativi per la Giornata diocesana dei giovani, fissata per il 24 novembre al Seminario di Tempio Pausania. Organizzata dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile in collaborazione con la Pastorale Vocazionale, l’iniziativa coincide con la 39ª Giornata Mondiale della Gioventù.

L’evento intende creare uno spazio di ascolto in cui i giovani possano condividere esperienze e opinioni sulla propria vita e sulla Chiesa, avviando un dialogo per costruire insieme un futuro ecclesiale inclusivo, capace di rispondere alle sfide educative contemporanee. Questo incontro rappresenta anche un passo verso il Giubileo 2025, con il tema “Pellegrini di Speranza”.

Tra gli ospiti della giornata figurano Manuel Mussoni, educatore e consigliere nazionale di Azione Cattolica, e Suor Mirella Ricci, esperta in comunità protette. Mussoni lavorerà con gli adolescenti, mentre Suor Mirella si dedicherà ai giovani adulti.

La giornata si aprirà alle 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita da una preghiera introduttiva e dalla suddivisione in gruppi per fasce d’età. Dopo la Santa Messa e il pranzo al sacco, il pomeriggio sarà animato da stand tematici. L’evento si concluderà con i saluti finali alle 17:00.

Don Davide Mela, responsabile della Pastorale Giovanile, invita alla partecipazione sottolineando l’importanza dell’iniziativa: “È un evento voluto dal vescovo Padre Roberto Fornaciari e da tutta la diocesi per rimettere in gioco la Chiesa nelle sfide che i giovani presentano”. Per informazioni e adesioni, è possibile contattare la segreteria all’indirizzo giovani@diocesitempioampurias o al numero 347-6714784.

