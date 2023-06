La rissa tra giovani a Olbia.

A Olbia si è verificata una rissa tra giovani, coinvolgendo due italiani e un africano. Durante l’alterco, la situazione è degenerata a tal punto che una carta di credito è stata utilizzata come arma tagliente, causando una grave ferita al collo di uno dei ragazzi. A seguito della lesione, il ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Giovanni Paolo II per ricevere le cure necessarie. Purtroppo, a causa della brutalità della rissa, il giovane italiano ha subito una ferita così grave da richiedere l’amputazione di un dito, dopo essere stato morso dal suo avversario.

L’episodio violento sembra essere iniziato all’interno di una casa e successivamente è proseguito all’esterno, lungo via Garibaldi. Le autorità locali sono state allertate e sono intervenute ambulanze e carabinieri per gestire la situazione e ricostruire gli eventi. Attualmente, le forze dell’ordine stanno effettuando le indagini necessarie per determinare le responsabilità e stabilire le dinamiche esatte.

Per quanto riguarda il feritore, viene considerata l’ipotesi di reato di lesioni gravissime. L’intera vicenda è oggetto di un’approfondita analisi legale e gli inquirenti stanno raccogliendo prove e testimonianze al fine di portare avanti il processo investigativo.

