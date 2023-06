Neuville-Wydaeghe vincono il Rally Italia Sardegna su Hyundai

La prima vittoria stagionale per il belga Thierry Neuville con Martjin Wydaeghe su i20 N Rally1 è arrivata al Rally Italia Sardegna. In rimonta dopo quattro giorni spettacolari e combattuti sugli sterrati italiani. Uno-due Hyundai con Lappi-Fermi, secondi a 33’’. Terzi Rovanpera-Halttunen, Toyota GR Yaris, vincitori nella PW Stage e sempre più leader del FIA WRC. Mikkelsen vince in WRC2, Creighton nello Junior.

“È stato il Rally Italia Sardegna più duro di sempre”. L’hanno sottolineato tutti i 71 protagonisti di questa memorabile 20esima edizione per la tappa italiana del Fia World Rally Championship, organizzata dall’Automobile Club d’Italia con l’affiancamento della Regione Sardegna. Eccezionale, cruda e affascinante, come il territorio che la accoglie a braccia aperte sin dal 2004. Combattuta come poche altre, anche a causa delle condizioni meteo anomale che hanno contribuito a moltiplicare le insidie e l’imprevedibilità del percorso ricavato nel nord-est dell’Isola dei Quattro Mori. Uno spettacolo lungo quattro giornate animate da 19 prove speciali per 320,88 chilometri cronometrati, su 1168,22 chilometri sterrati in tutto, con Olbia tornata casa base dell’evento.

Una lotta di resistenza dalla quale è emerso alla distanza Thierry Neuville con Martjin Wydaeghe su Hyundai i20 N Rally1, che ha messo così la sua terza firma sull’albo d’oro del RIS, dopo quelle nel 2016 e 2018. Ma soprattutto il pilota belga ha portato a casa la prima vittoria stagionale sia per lui, ora secondo nel Mondiale, che per il Hyundai Shell Mobis WRT. Un successo simbolico anche per la Hyundai, il sesto negli ultimi otto anni in Sardegna che rende la i20, nelle diverse evoluzioni, la vettura più vincente nella storia di questo rally.

