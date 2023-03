Lacrime a Olbia per Giovanni Manca, addio a un padre di soli 45 anni

Olbia piange Giovanni Manca

Lutto a Olbia per la prematura scomparsa di Giovanni Manca, se n’è andato a soli 45 anni dopo una breve malattia. Grande cordoglio in città per l’addio a un giovane padre, che lascia la compagna Enrica e il figlio Samuele. Tanti messaggi di cordoglio sui social da parte di tanti olbiesi che lo conoscevano bene.

“Un ricordo indelebile nei nostri cuori. Un amico, un collega un fratello marziale. Un saluto da parte di tutto il gruppo jkd di cui farai sempre parte”. Così lo salutano, pubblicando una foto di gruppo, dalla Urban Jkd di Olbia. Il lutto colpisce anche l’istituto Deffenu, con l’intera scuola che si stringe intorno a Samuele per la scomparsa del padre.

Il funerale di Giovanni Manca si terrà domenica 26 marzo alle ore 17 nella parrocchia della Sacra Famiglia, per poi proseguire al cimitero di Su Lizzu. Lo annuncia la famiglia, che dispensa dalle visite.

