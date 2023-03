Anche La Maddalena nel film “La terra delle donne”

La Maddalena col suggestivo scenario della scogliera di Punta Tegge sarà al cinema dal 27 aprile nel film “La terra delle donne“. Con la regia Marisa Vallone e l’interpretazione di Paola Sini, Valentina Lodovini , Syama Rayner e Alessandro Haber la Sardegna arriva nelle sale cinematografiche di tutta Italia. In questi giorni su YouTube vengono pubblicati i trailer girati nelle varie zone dell’Isola.

Tra le località scelte per quest’opera c’è la meravigliosa scogliera di Punta Tegge a La Maddalena. Il morbido granito lavorato dal maestrale offre uno scenario perfetto per le scene di “La terra delle donne”, che sarà al cinema a partire dal 27 aprile.

La trama del film su comingsoon.it

“La terra delle donne, il film diretto da Marisa Vallone, è ambientato in Sardegna nell’immediato secondo dopoguerra. Fidela (Paola Sini), eredita per tradizione l’arte della stregoneria da sua madre e diventa Coga, la strega del villaggio. In una Sardegna rurale e ancora legata ad antichi riti, quando nasce un settimo figlio ed è una femmina, viene inevitabilmente instradata alla magia. Fidela deve occuparsi di curare i malefici e di far nascere i bambini del villaggio. Lei non può avere figli suoi perché nessun uomo può toccarla. La sua vita è sottomessa alla volontà della società patriarcale e superstiziosa in cui vive e ribellarsi è impossibile”.

“Sarà costretta a reprimere qualsiasi desiderio e sentimento fino al giorno in cui conoscerà la piccola Bastiana (Syama Rayner), nata anche lei settima figlia e affidata a Fidela per imparare la stregoneria. Per Fidela la bambina diventa una figlia e il sentimento che nascerà sarà una rivoluzione nella sua vita.

Da quel momento e nel corso degli anni, Bastiana sarà per lei una fonte di ispirazione che metterà in discussione tutte le sue convinzioni e cambierà completamente la sua vita”.

Ecco il trailer delle scene girate a La Maddalena:

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui