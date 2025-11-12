Scomparso all’improvviso a 63 anni, Olbia dice addio a Giovanni Virdis

Addio a Giovanni Virdis.

Dolore a Olbia per la scomparsa prematura di un uomo di soli 63 anni. Se ne è andato Giovanni Virdis, venuto a mancare improvvisamente. La notizia della sua dipartita ha lasciato profonda tristezza nella città, che si stringe attorno alla sua famiglia.

Giovanni, che lascia una moglie e un figlio, è ricordato come una persona per bene e di animo buono. I funerali si svolgeranno giovedì 13 Novembre alle ore 11 nella Chiesa di Sant’Ignazio da Laconi. Il corteo funebre partirà dall’abitazione del caro estinto, situata in via Giardinos 18. Dopo il rito, la salma proseguirà per il Cimitero Nuovo.

