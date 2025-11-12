I ragazzi del Deffenu donano il sangue, solidarietà e sorrisi a Olbia

Studenti del Deffenu dall’Avis di Olbia per donare il sangue

Gioventù e sorrisi al centro trasfusionale di Olbia, studenti dell’istituto Deffenu in fila all’Avis per donare il sangue. “Oggi il Ct è stata invaso da un’ondata di bellezza e speranza – commenta il presidente di Avis Olbia, Gavino Murrighile -. Oltre 30 ragazzi dell’Istituto Tecnico Deffenu si sono presentati per compiere il nobile gesto della donazione. Lo hanno fatto con l’entusiasmo e con la consapevolezza che solo i giovani sanno trasmettere. È bello assistere a questi momenti da parte della futura classe dirigente della città”.

“Un ringraziamento speciale vada al preside Prof. Stefano Stacca, e a tutto il corpo docente, per aver perorato questa iniziativa – conclude il presidente di Avis Olbia -, che è la prima di un progetto che si rinnoverà nel corso dell’anno scolastico. Grazie al personale del CT per aver retto “l’urto”, con il sorriso, di una giornata impegnativa, e a tutti i volontari AVISOLBIA per aver accolto magistralmente i super donatori”.

