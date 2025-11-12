Nove anni senza Patrizia Bigi, Olbia non la dimentica

12 Novembre 2025

di Maria Verderame

La città ricorda Patrizia Bigi.

Olbia non dimentica Patrizia Bigi, l’ex assessora scomparsa il 15 novembre del 2016 a causa di un malore. Aveva, infatti, solo 53 anni quando la donna se ne è andata lasciando un grande vuoto nella città gallurese, dove era voluta bene e stimata.

È un ricordo indelebile quello di Olbia nei confronti di Patrizia Bigi, il cui impegno, politico, civico e imprenditoriale ha lasciato un segno nella città. La messa in ricordo della 53enne si terrà alle ore 18, nella chiesa della Sacra Famiglia, a Olbia.

