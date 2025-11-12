Nove anni senza Patrizia Bigi, Olbia non la dimentica

La città ricorda Patrizia Bigi.

Olbia non dimentica Patrizia Bigi, l’ex assessora scomparsa il 15 novembre del 2016 a causa di un malore. Aveva, infatti, solo 53 anni quando la donna se ne è andata lasciando un grande vuoto nella città gallurese, dove era voluta bene e stimata.

È un ricordo indelebile quello di Olbia nei confronti di Patrizia Bigi, il cui impegno, politico, civico e imprenditoriale ha lasciato un segno nella città. La messa in ricordo della 53enne si terrà alle ore 18, nella chiesa della Sacra Famiglia, a Olbia.

