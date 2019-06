Primo giugno, primo giorno d’estate.

Il primo di giugno è quello che, finalmente, può definirsi il primo giorno della stagione estiva 2019. Le temperature superano i 25 gradi e, nonostante una leggera brezza, sono molti quelli che ne stanno approfittando per trascorrere qualche ora in spiaggia e fare, addirittura, il primo bagno in mare.

Le strade sono animate da un via vai di turisti che, gettatisi alle spalle il maltempo dei giorni scorsi, ne approfittano per percorrere la costa in lungo in largo e godersi finalmente la vacanza. Iniziano a riempirsi anche i locali, soprattutto quelli in prossimità delle spiagge, facendo ben sperare per i mesi che verranno.

