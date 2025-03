Giulia giornaliste, appuntamento doppio a Olbia con “La verità”

Mercoledì e giovedì “La verità” di Giulia giornaliste a Olbia

Il 19 e il 20 marzo a Olbia ci saranno due in contri per parlare di “la verità”, il libro di Giulia giornaliste Sardegna. “Riusciamo a distinguere il vero dal falso? Abbiamo gli strumenti per orientare le nostre scelte in maniera consapevole? A queste, e ad altre domande, intende rispondere il libro “Le Verità” curato da Giulia Giornaliste Sardegna. Che sarà presentato a Olbia il 19 e il 20 marzo prossimi”.

I due appuntamenti

“Mercoledì alle 18.30 al Politecnico Argonauti, associazione culturale che da venticinque anni si occupa di fotografia, cinema e arte. Il libro sarà al centro di un dialogo con alcuni dei diciotto autori che hanno contribuito alla redazione del testo. Moderati dalla vice coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, Caterina De Roberto, intervengono la coordinatrice dell’associazione, Susi Ronchi, sulla post verità, il filosofo della scienza, Silvano Tagliagambe, sulla verità epistemologica, e il presidente del Politecnico, Marco Navone, sulla verità delle immagini”.

“Con il patrocinio dell’assessorato regionale alla Pubblica istruzione, dopo gli appuntamenti nelle scuole di Cagliari e Sassari, giovedì mattina, il 20 marzo alle 10:00, “Le Verità” fa tappa al liceo scientifico Lorenzo Mossa per aprire un dibattito sui temi trattati nella pubblicazione, con studenti e studentesse del liceo Mossa e del Liceo classico Antonio Gramsci. Dopo i saluti del dirigente dei due Istituti Gianluca Corda e Salvatorica Scuderi, intervengono, moderati dalla giornalista Antonella Brianda, gli autori Silvano Tagliagambe e Susi Ronchi, la caposervizio de L’Unione Sarda, Caterina De Roberto, sulla verità sostanziale dei fatti e la presidente della Sezione penale del tribunale di Tempio, Caterina Interlandi, che parlerà della verità processuale”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui