L’appello disperato della figlia di Giuseppe Scampuddu.

Una morte tragica quella di Giuseppe Scampuddu, l’ex brigadiere che venerdì scorso ha avuto un incidente fatale a bordo della sua moto con un furgone sulla Sassari-Olbia. La figlia Carla nelle scorse ore ha pubblicato un disperato appello sui social, per ricercare la verità su quel tragico mortale.

“È passata una settimana dall’incidente avvenuto venerdì scorso sulla statale 729 Sassari Olbia – ha scritto la figlia sui social -. Mio padre è deceduto e nessuno ha visto niente. Se per caso qualcuno sentisse qualcosa in merito o si mettesse una mano sulla coscienza chiedo che mi contatti per favore! Non è possibile che nessuno ha visto niente, non so nemmeno chi lo ha soccorso”.

Giuseppe Scampuddu, ex carabiniere, era molto conosciuto e voluto bene a Olbia. Lo dimostrano numerosi commenti e pensieri lasciati dai suoi amici e conoscenti dopo aver appreso la terribile notizia. L’uomo aveva 71 anni e venerdì scorso viaggiava in moto verso la città, sulla quattro corsie Sassari-Olbia.

Poco prima del bivio per Arzachena e Golfo Aranci, si è scontrato con un furgone commerciale che lo precedeva. La vittima è stata trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Olbia, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi lesioni.

