Christian De Sica in vacanza a La Maddalena.

Prosegue l’estate dei vip in Sardegna. Questa volta ad aver scelto di trascorrere le vacanze nell’Isola è Christian De Sica. L’attore romano è stato avvistato a Cala Spalmatore, nell’arcipelago di La Maddalena.

De Sica si sta godendo una giornata in barca, concedendosi anche una bella nuotata con i suoi amici a largo della costa con pinne e mascherina, per ammirare il fondale dell’arcipelago. Con lui c’è il giovane attore Francesco Bruni, che in Amici come Prima, ha fatto il suo esordio come attore, come il figlio del protagonista interpretato dall’attore romano. I due sembrano essere molto amici a giudicare delle foto in cui sono ritratti abbracciati.

