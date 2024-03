Annunciata la nuova proprietà del Grand hotel Poltu Quatu

Il nuovo proprietario del Grand hotel Poltu Quatu è stato annunciato: dal Gruppo Pulcini passa a Castello Sgr. Una società di gestione del risparmio attiva nel mercato immobiliare e principale investitore nel settore dell’ospitalità, parte del Gruppo Anima. Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato del gruppo cedente, Daniele Pulcini, la cessione fa parte di un piano più ampio per valorizzare l’intero Villaggio Poltu Quatu. Sarà sviluppato nei prossimi anni attraverso una partnership con Castello Sgr. Tale partnership mira a realizzare diversi progetti condivisi. Ci sarà l’ampliamento della Marina per accogliere anche i mega yacht e la riqualificazione dell’intero comparto immobiliare a uso commerciale.

L’obiettivo è ristrutturare completamente gli immobili acquisiti e rilanciare l’immagine e il logo della struttura alberghiera al fine di creare “uno dei più iconici hotel di lifestyle a 5 stelle nel nord della Sardegna”, come sottolineato dagli investitori. La gestione dell’hotel sarà affidata a Marriott, operatore alberghiero noto per il marchio “W Hotels”, un marchio di lusso e lifestyle riconosciuto a livello internazionale, già presente in Italia a Roma e presto anche a Milano, Firenze e Napoli.

