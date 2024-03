I medici protestano perché non vengono pagati per gli Ascot in Gallura

“Per il servizio nell’Ascot di Oschiri non mi pagano da settembre ma ci sono anche altri medici che aspettano pagamenti da maggio, è assurdo”. Maria Selena Meloni ha uno studio da medico di base a Olbia e lavora a Oschiri nell’Ascot. Si tratta degli Ambulatori straordinari di comunità territoriali che la Regione ha aperto l’anno scorso. Medici e infermieri lavorano nei centri per assistere i pazienti che non hanno un medico di famiglia. Ma c’è un problema, non sempre la Asl Gallura li paga. “Io è da settembre che non vengo pagata per l’Ascot, ma ci sono colleghi che non vedono un euro da maggio. Non è un sistema corretto – denuncia la dottoressa Meloni -. Io ho la fortuna di avere l’altro lavoro, ma negli Ascot ci vanno giovani che stanno cominciano a lavorare e non mi pare proprio corretto che non vengano retribuiti”.

Lavorare ha un costo

Fare il medico è una vocazione, ma per farlo ci sono dei costi. Anche i mezzi di trasporto per raggiungere il posto di lavoro hanno un costo. Non è giusto pensare che qualcuno debba lavorare gratis. “Se non pagano le persone, non vanno più a lavorare – commenta la dottoressa -. Io a Oschiri ci vivo e non posso lasciare i pazienti senza assistenza. Ma non posso andare avanti per troppo tempo, nel giro di un mese dovrò lasciare l’ambulatorio e non vedo come qualcuno possa prendere servizio in queste condizioni”.

Dalla Asl arrivano rassicurazioni, ma sono poco rassicuranti. “Oggi mi hanno chiamato per dirmi che non è colpa loro – conclude Maria Selena Meloni, nota più nota come Maria Selene -. Mi hanno detto che loro si sono mossi ma che ci sono degli errori burocratici. Il risultato è che non pagano da mesi, una cosa assurda”.

Sulla vicenda interviene il sindaco di Oschiri. “Esprimiamo preoccupazione per le problematiche sollevate dalla Dott.ssa Maria Selene Meloni con riguardo ai pagamenti non puntuali dell’Asl per i medici incaricati di prestare il servizio Ascot. Siamo fiduciosi in una pronta risoluzione della criticità – scrive su Facebook il primo cittadino Roberto Carta -. Altresì la ringraziamo per avere comunque deciso di continuare a servire i pazienti oschiresi cui tanto è affezionata. Rimaniamo sempre in attesa di un ulteriore professionista. Un medico ha già dato la propria disponibilità. Ci auguriamo che l’Asl formalizzi detto incarico la prossima settimana”.



