Grande festa a Tempio per la sfilata di Lu Carrasciali

La sfilata di Lu Carrasciali Timpiesu.

Nulla può fermare Lu Carrasciali Timpiesu. Nonostante la pioggia e il freddo pungente, la folla ha atteso l’inizio della seconda sfilata carnevalesca, con fiducia e ottimismo. Re Giorgio è arrivato preceduto dalle Pavonette, ovvero dalla sua deliziosa Corte. Ha atteso Mannena, a sua volta accompagnata dalla Banda città di Tempio e in silenzio ha ascoltato Alessandro Achenza pronunciare la frase fatidica, quella che sancisce il legame. Ora il regno ha due sovrani e può festeggiare. Il corpo di ballo coreografato da Angelo Carcangiu, i Carri in gara, gruppi ospiti , gruppi estemporanei, tutti in pista per la parata domenicale, indifferenti dinanzi al freddo.

Sul palco Alessandro Achenza, coadiuvato da Fausto Pischedda, ha dettato il ritmo del corteo, senza mai perdere l’istrionica capacità di divertire con battute e provocazioni eleganti, asciandosi andare anche a momenti di coinvolgimento che empaticamente hanno coinvolto tutti i presenti. I giurati, facenti parte dell’apposita commissione, avranno un bel daffare nell’esprimere i giudizi utili per la classifica finale. La giuria vede presidente senza diritto di voto il sindaco Gianni Addis, con lui Giorgio Donini, che giudicherà i Carri, Massimiliano Mazza le coreografie, Silvia Borghetto le allegorie e Marco Velli i costumi e Vanni Biosa l’ensamble.

Appuntamento lunedì 12 febbraio dalle ore 15 per l’attesa sfilata dedicata ai bambini. Una sfilata che negli ultimi anno è cresciuta sia per numero di piccoli partecipanti, sia per la qualità e l’impegno di tutti. Lunedì l’Istituto Comprensivo, Istituti privati e religiosi, si uniranno per dare vita al momento più atteso dai piccoli protagonisti. Ad aprire il corteo sarà la Tarantella curata da Daniela Tamponi, direttrice e insegnante della scuola di danza Moviment’Arti. A seguire i carri che accompagnano i bambini dell’Istituto Comprensivo, con le coreografie di Azzurra Lochi, per ordine di scuola: dall’infanzia, primaria, secondaria e di primo grado. Il corteo vedrà anche la scuola privata paritaria

La bacchetta con Le Fiabe (Pinocchio). Presente anche la scuola Dansoul, che proporrà la coreografia ispirata al film The Greatest Showman, un vero inno alla diversità. Anche i Pagliacci, gruppo estemporaneo impegnato nelle sfilate centrali de Lu Carrasciali, hanno deciso di unirsi al corteo dei bambini, così come l’immancabile Mannena, sempre presente il lunedì di Carnevale. Alla fine, frittelle per tutti, preparate dalla classe ’75 in Piazza Don Minzoni. Appuntamento con la sfilata finale martedì 13 febbraio a partire dalle ore 15.

