Moltissime persone per una serata speciale.

Bagno di folla sabato sera ad Olbia per Alessandro Borghi. L’attore romano ha incontrato il pubblico sardo in Piazza Dante per la serata speciale a lui dedicata dall’Olbia Film Network durante la quale ha ricevuto un Premio Speciale per la sua carriera. Sul palco con lui e il direttore artistico del Festival Matteo Pianezzi anche l’assessore Sabrina Serra che lo ha ringraziato personalmente da parte del Comune per la sua presenza e la disponibilità con il pubblico.

Prima della proiezione del film “Sulla mia pelle”, fortemente voluta da Borghi, che ritiene il film di Cremonini “un film necessario” l’attore ha affermato: “una delle magie del cinema è poter riportare in vita una persona per un’ora e quaranta, e l’empatia che crea nel pubblico. Sono sicuro che dopo aver visto il film non potrete non pensare a Stefano Cucchi come ad un vostro figlio, o fratello o amico”.Durante la serata anche un brevissimo omaggio video a Franco Zeffirelli.

Lunedì 17 giugno sarà invece la volta di Laura Lucchetti e il cast di “Fiore gemello”, opera seconda della regista, che chiuderà la proiezioni di lungometraggi.

Dal 18 giugno prenderà infatti il via la nona edizione del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in gara proiettati dalle ore 21 presso l’aeroporto Costa Smeralda, proiezioni che proseguiranno in Piazza Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora fino al 23 di giugno. Novità del Figari di quest’anno è una sezione interamente dedicata al cinema a tematica femminile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche del festival Internazionale, Nazionale, Regionale e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa componente femminile composta dalle attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.

Come ogni anno il Festival assegnerà dei premi speciali quali il Premio Comunicazione 2019 al duo comico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme al loro regista e videomaker Giacomo Spaconiche saranno presenti ad Olbia giovedì 20 giugno,mentreil Premio Bracco al miglior giovane attore dell’anno verrà ritirato venerdì 21 da Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci rispettivamente dai successi de “Il campione” di Leonardo D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli. Riconfermato per il secondo anno consecutivo anche il Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà consegnato al miglior film in concorso.

Il Festival prevede anche un ricco programma di eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i concerti di Cinema e Musica come quello degli Audio Magazine, e la serata di Cinema e Parole che avrà come ospite Fabio Celenza noto per i suoi doppiaggi che spopolano su You Tube. Atteso anche Lorenzo De Angelis attore e doppiatore impegnato nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.EI.

