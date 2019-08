Grandi ospiti per il concerto di Rita Ora in Costa Smeralda

L’evento al Cala di Volpe.

La voci di due star internazionali per suggellare il momento clou dell’estate in Costa Smeralda: il concerto di Jess Glynne e Rita Ora all’Hotel Cala di Volpe rappresenta l’evento più atteso del 2019.

Le star mondiali si esibiranno sul palco fronte piscina dell’iconico albergo che Marriott Costa Smeralda gestisce per la proprietà di Qatar Holding. Ad aprire il concerto delle regine della musica internazionale sarà Luna Melis, la bravissima e giovanissima cantante sarda che, dopo il successo raggiunto al talent show “X Factor”, ha iniziato a collaborare con artisti di fama. La grintosa diciasettenne di Uta si esibirà nello straordinario scenario del Cala di Volpe che subito dopo ospiterà il concerto delle interpreti internazionali, due tra le più acclamate dell’universo musicale femminile: Jess Glynne e Rita Ora.

La prima è una cantante e compositrice britannica, vincitrice del Grammy Award nel 2014 per la miglior registrazione dance grazie a Rather Be, in collaborazione con il gruppo Clean Bandit: l’unica artista donna ad aver ottenuto sette prime posizioni nella classifica di singoli britannica. Ad oggi ha venduto più di 30 milioni di singoli e 3 milioni di album in tutto il mondo. Rita Ora, artista di punta del genere dance pop, kosovara di origine, ha al suo attivo i due album Ora e Phoenix e vanta oltre 15 milioni di follower su Instagram.

Marriott Costa Smeralda ha in serbo anche numerose sorprese per la magica serata del 12 agosto, tra cui anche diversi happening che intratterranno il pubblico del Gran Galà. Alla serata parteciperanno diverse superstar del mondo dello spettacolo. In questi giorni anche Leonardo Di Caprio e Beyoncé si trovano a bordo dei loro yacht ormeggiati nella zona del Cala di Volpe e sembrerebbe possibile una loro presenza all’evento insieme ad altri prestigiosi ospiti del jet-set internazionale.

Il palcoscenico del Cala di Volpe, con la spettacolare passerella che attraversa la piscina, è inserito in una cornice estremamente suggestiva che Marriott Costa Smeralda propone ai suoi ospiti in occasione delle serate di gala, con un buffet di altissimo livello firmato dall’Executive chef Maurizio Locatelli e dal Pastry chef Manuel Arcadu.

(Visited 528 times, 565 visits today)