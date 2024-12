Grave incidente sulla rotonda per Calangianus, ci sono diversi feriti

L’incidente sulla rotonda per Calangianus.

Intorno alle 3:30 di questa notte, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 38 di Sant’Antonio di Gallura, poco prima della rotonda per Calangianus. Un’auto con a bordo tre ragazzi è uscita di strada, superando un ponte e precipitando in un torrente sottostante.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Nonostante l’impatto violento, i giovani occupanti del veicolo sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Sul posto sono intervenute ben quattro ambulanze del 118, tre base e una medicalizzata, che hanno trasportato i ragazzi al Pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione e se la caveranno con diversi giorni di cure.

La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena ha lavorato per mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante, mentre i carabinieri di Tempio Pausania hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui