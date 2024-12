Le api continuano a pungere, domani ultima di Serie C regionale prima della fase nazionale.

Domenica scorsa l’Olbia Rugby, tra freddo e pioggia, ha affrontato la difficile trasferta di Oristano, accolta dal calore umano degli avversari dell’Oristano, squadra nata dalla fusione tra Sinnai Rugby e Oristano Rugby.

Dirette dall’arbitro Uccheddu di Nuoro, sono le api olbiesi a imprimere subito ritmo e intensità alla partita, mettendo pressione fin dai primi minuti. L’Oristano ha risposto con grinta e determinazione, cercando di arginare gli attacchi avversari. Tuttavia, la mischia dei galluresi si è dimostrata nettamente superiore, dominando ogni ingaggio e garantendo all’Olbia una piattaforma solida per sviluppare il proprio gioco offensivo. La prima meta degli olbiesi è arrivata dopo meno di dieci minuti di gioco, frutto di un’azione corale ben orchestrata. Il vantaggio è aumentato con una seconda meta realizzata dai centri, che hanno sfruttato una falla nella difesa avversaria.

L’Oristano non si è arreso e ha accorciato le distanze con una punizione da breve distanza, portando i primi punti sul tabellino. Nonostante la difesa dei padroni di casa sia ben organizzata e tenace, le api olbiesi riescono a imporre il loro ritmo, penetrando più volte nei ventidue avversari e varcando ripetutamente la linea di meta. Risultato finale 46-3.

Domani l’ultima partita dell’Olbia Rugby nella fase regionale.

La prossima sfida dell’Olbia Rugby è fissata per domenica 15 dicembre, ore 15, in casa, per il match di ritorno contro l’Oristano. Si tratta dell’ultima partita della Serie C Regionale per le api olbiesi, che dal 18 gennaio affronteranno la fase finale nazionale del campionato. La squadra attende il pubblico delle grandi occasioni, necessario anche per avere la spinta finale del pubblico prima delle feste.

