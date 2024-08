Grave incidente nel viale di Olbia, un ferito

L’incidente nel viale di Olbia.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 8:30, in viale Murta Maria, a Olbia. Un ciclista è stato investito da un autocarro, finendo sotto il veicolo pesante e rimanendo ferito a terra.

La dinamica dell’incidente è ancora incerta e in fase di accertamento. Le forze dell’ordine stanno indagando per comprendere le cause che hanno portato allo scontro. In seguito all’incidente sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118-Areus, che hanno prestato assistenza al ciclista ferito. Non si hanno ancora informazioni dettagliate sulle condizioni del ferito.

