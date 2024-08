Sommerfestival Protier, gemellaggio tra Arzachena e Germania

Il gemellaggio tra Arzachena e Germania.

Per il secondo anno consecutivo, la società municipalizzata Ge.se.co. surl e il Comune di Arzachena hanno partecipato al Sommerfestival Protier organizzato dalla Protier e V., che collabora con l’associazione Randagi di Flora per l’adozione in Germania dei trovatelli di Arzachena tramite il canile municipale. La ProTier e V. è un’associazione tedesca con sede a Neuss (Dusseldorf) che si occupa di protezione degli animali, in particolare, di cani e gatti provenienti dalla Sardegna. Il festival si è tenuto il 24 agosto scorso in un parco sul fiume Reno per socializzare, raccogliere fondi e sensibilizzare i cittadini sulle condizioni in cui vivono molti cagnolini abbandonati o maltrattati.

“La Ge.se.co. si impegna nella gestione del canile municipale di Arzachena e tiene rapporti con le associazioni di volontariato da 15 anni per promuovere le adozioni – spiega Stefania Fresu, assessore alle Attività Produttive -. A Dusseldorf abbiamo constatato personalmente l’esito delle attività condotte dalla Protier e conosciuto dal vivo le famiglie, alcune di queste hanno percorso 600 chilometri per presenziare e darci un riscontro sullo stato di salute del proprio animale. È stata un’esperienza toccante, che dimostra come sia possibile dare una seconda opportunità ad animali di ogni razza ed età. Al canile di Arzachena sono trattati nel modo migliore ma necessitano, comunque, dell’affetto e del calore di un ambiente casalingo. Solo un mese fa l’attrice Caterina Murino è stata testimone della qualità del servizio offerto dalla struttura e ha elogiato l’operato del Comune di Arzachena durante la sua campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono in tour nell’Isola”.

“Il Sommerfestival è dedicato esclusivamente alle adozioni tra Sardegna e Germania. I partecipanti vogliono conoscere la storia del proprio cane e mostrarci come gli animali provenienti dal canile di Arzachena siano diventati un vero e proprio membro della famiglia – racconta Anna Maria Zedda, direttrice della Ge.se.co Surl -. In Germania, il ruolo del cane o del gatto all’interno della casa è fondamentale. Una delle storie più toccanti è quella di Brando, il gigante maremmano di due anni che è stato adottato lo scorso febbraio da una giovane coppia. Lo hanno circondato di affetto e di ogni comfort, occupandosi persino della sua educazione. Ci ha sorpreso anche riscontrare come gli adottanti abbiano scelto di mantenere i nomi da noi assegnati ai trovatelli. Ritrovare a Dusseldorf i nostri Bobbi, Brando, Cuncona e Ibra felici con le loro nuove famiglie per noi è la realizzazione di un obiettivo”.

L’appuntamento ha ospitato oltre 100 cani provenienti da diversi canili sardi che hanno avuto la possibilità di giocare e socializzare in libertà. La collaborazione del canile municipale di Arzachena con Protier e V. e l’associazione I randagi di Flora proseguirà con nuovi progetti entro il 2024.

