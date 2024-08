Addio al marinaio Pinuccio Deiana, l’ultimo saluto a Olbia

L’addio a Pinuccio Deiana di Olbia.

La città di Olbia è in lutto per la scomparsa di Pinuccio Deiana, venuto a mancare nelle scorse ore all’età di 77 anni dopo una breve malattia. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla moglie Maria Antonietta Saba, dalle figlie Giovannina, Lia e Simona, dall’adorata nipote, dal genero, dalle sorelle, dal fratello, dai cognati e dai parenti tutti.

Pinuccio Deiana era una figura ben nota in città, non solo per il suo lungo lavoro come marinaio, ma soprattutto per il suo impegno nel sociale, che ha caratterizzato la sua vita dopo il pensionamento. Insieme alla moglie, ha dedicato anni al volontariato con l’Oftal, contribuendo ad aiutare persone con disabilità.

Deiana era anche uno degli storici componenti della banda musicale Felicino Mibelli di Olbia, e il suo amore per la musica ha arricchito la vita culturale della città. Inoltre, il suo impegno civico si estendeva al comitato di San Simplicio, di cui è stato segretario per molti anni, contribuendo alla preservazione delle tradizioni religiose.

Il funerale si terrà domani alle ore 11 nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, con partenza da via del Castagno numero 135. I familiari hanno espresso profonda gratitudine al reparto di oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II per le cure amorevoli prestate durante la malattia di Pinuccio. In rispetto della sua volontà, la famiglia ha richiesto che non siano inviati fiori, ma che vengano fatte opere di bene in sua memoria.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui