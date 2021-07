“Grazie Sardegna”, la Sirenetta Halle Bailey annuncia la fine delle riprese

Le riprese del film si sono svolte durante la pandemia.

Halle Bailey, la giovane Sirenetta del nuovo film della Disney “The little Mermaid“, girato in Sardegna, ha annunciato la fine delle riprese del film.

“Ho fatto il primo provino a 18 anni, e adesso che ne ho 21, durante una pandemia, siamo finalmente riusciti a terminare le riprese“, afferma l’attrice in un lungo comunicato.

Halle Bailey sul set in Gallura

“Sono grata per questa esperienza, anche se è stata dura. Lontana da tutto e da tutti, in alcuni momenti mi sono sentita sola, ma questa esperienza mi ha resa più forte che mai“, prosegue Halle Bailey, che ringrazia tutto il cast, soprattutto gli altri attori, per aver avuto pazienza con lei, più giovane e inesperta.

“Adesso non vedo l’ora che arrivi il momento che tutti possiate vedere il film”, afferma la cantante-attrice. Prima di chiudere con un “meraviglioso finale“: “Grazie Sardegna“.

