Ancora degrado a Pittulongu.

A Pittulongu le chiome degli alberi di una proprietà invadono la strada. Accade in via Mar Adriatico, dove, a causa del disagio causato dalle piante, la strada è diventata impraticabile sia per i pedoni che per le auto.

Gli automobilisti avrebbero avuto anche dei problemi a transitare nella strada. La vicenda ha riacceso di nuovo le polemiche sul degrado a Pittulongu e numerose sarebbero le segnalazioni delle strade che versano in quelle condizioni, invase completamente dalle piante, non solo nella frazione.

(Visited 392 times, 392 visits today)