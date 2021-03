Disney, tra le locations per il film “La Sirenetta” c’è Santa Teresa Gallura

Potrebbero essere girate scene anche a Castelsardo e Golfo Aranci.

La Sirenetta, il live action della Disney in preparazione, remake del famoso film cartone animato del 1989, sarà girato in gran parte in Sardegna, e fin qui nulla di nuovo.

La novità sta nel fatto che è stato reso noto che uno dei set più importanti del film sarà stabilito a Santa Teresa Gallura, in piena alta stagione, tra giugno e luglio. Ariel, protagonista del film, interpretata dall’attrice Halle Bailey, nuoterà nel mare cristallino e incontaminato del piccolo centro della Gallura. Potrebbero essere girate alcune scene anche a Golfo Aranci e Castelsardo. Sono in corso i sopralluoghi, e non è escluso che possano essere scelte ulteriori parti della Sardegna come locations del set.

Il film, nome originale “The Little Mermaid“, fantasy musicale americano, sarà diretto dal regista Rob Marshall. Soggetto originale di Ron Clements, John Musker, Hans Christian Andersen, la sceneggiatura è scritta da Jane Goldman e David Magee, e prevede 4 nuove canzoni in aggiunta a quelle del cartone animato del 1989 e uno storytelling leggermente diverso. The Little Mermaid avrebbe dovuto essere girato già nel 2020, ma lo scoppio della pandemia ha costretto la Disney a rivedere tutti i piani.

Nel frattempo sono scoppiate le polemiche per la scelta del cast, in particolare della giovane attrice afroamericana, giudicata troppo diversa dalla Ariel che tutti conosciamo, e supportata da un cast multietnico, con tanto di proteste online diffuse con hashtag come #NotMyAriel e #NotMyMermaid, in difesa di una icona, Ariel, che nei ricordi d’infanzia delle vecchie – ma anche nuove – generazioni è bianca, con gli occhi azzurri e i capelli rosso fuoco.

La notizia dei sopralluoghi nelle località scelte per il set spazza via le polemiche e sposta l’attenzione di tutti su dettagli più pratici, ed è indizio dell’imminente inizio delle riprese.

