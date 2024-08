Grosso incendio in una proprietà di Berchidda, danni ingenti

L’incendio in una proprietà di Berchidda.

Un incendio di vaste proporzioni ha ridotto in cenere i beni di una proprietà di Berchidda, causando danni irreparabili.

Il rogo, che è divampato nella notte, ha distrutto completamente un’area utilizzata dalla famiglia per conservare giochi dei bambini, selle per cavalli e materiale lavorativo essenziale per piccole attività economiche supplementari. Questi beni erano vitali non solo per il benessere quotidiano della famiglia, ma anche per garantire una fonte di reddito aggiuntiva in un periodo di difficoltà economica.

Alcuni abitanti del luogo, accorsi subito dopo il divampare delle fiamme, sono riusciti a mettere in salvo i cavalli, che sono stati tratti in salvo nonostante la violenza del fuoco. Tuttavia, la tragedia non si è fermata qui. Il cane della famiglia, intrappolato nell’incendio, è morto a causa delle fiamme.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti, ma l’ipotesi più probabile è quella dell’atto doloso. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, sono riusciti a domare le fiamme dopo ore di intensi sforzi, ma non prima che il danno fosse ormai esteso e irreparabile.

