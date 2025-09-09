Guardia medica di Olbia senza medico, pazienti costretti ad andare via

Ancora un disservizio alla Guardia medica di Olbia.

Ancora un disservizio alla Guardia medica di Olbia. Stasera decine di pazienti hanno trovato il servizio sospeso a causa della mancanza del medico di turno. La struttura, aperta alle 20:00, ha comunicato che senza il dottore presente entro le 20:30 nessuno avrebbe preso servizio, costringendo le persone presenti a tornare a casa o rivolgersi al pronto soccorso.

Tra i pazienti anche una donna che si era recata sul posto già alle 19:30 per prendere il proprio turno: “Dopo l’attesa siamo dovuti tornare a casa”, ha raccontato. Il disservizio di stasera mette in evidenza criticità della sanità gallurese e la grave carenza di medici nel territorio.

