Guardia medica di Olbia senza medico, pazienti costretti ad andare via

Ancora un disservizio alla Guardia medica di Olbia. Stasera decine di pazienti hanno trovato il servizio sospeso a causa della mancanza del medico di turno. La struttura, aperta alle 20:00, ha comunicato che senza il dottore presente entro le 20:30 nessuno avrebbe preso servizio, costringendo le persone presenti a tornare a casa o rivolgersi al pronto soccorso.
Tra i pazienti anche una donna che si era recata sul posto già alle 19:30 per prendere il proprio turno: “Dopo l’attesa siamo dovuti tornare a casa”, ha raccontato. Il disservizio di stasera mette in evidenza criticità della sanità gallurese e la grave carenza di medici nel territorio.
