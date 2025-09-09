Conte sui militari israeliani in Gallura: “Governo chiarisca, se sono normali turisti”

Le parole di Giuseppe Conte sui soldati israeliani in Gallura.

L’ex premier Giuseppe Conte ha preso parola sulla questione dei militari israeliani in vacanza sulle spiagge della Gallura. Lo ha fatto a margine di un evento nelle Marche. L’ex premier ha sottolineato che, se si trattasse di normali cittadini israeliani in vacanza, non ci sarebbe motivo di intervenire. Il problema, ha spiegato, nasce dal fatto che sembrerebbe trattarsi di militari.

“Ma pare che siano dei militari – ha aggiunto Conte -. Abbiamo chiesto innanzitutto al Governo di chiarire: c’è un accordo tra le vie diplomatiche, per garantire sicurezza, per garantire questo soggiorno ai militari israeliani”. Secondo l’ex premier, è necessario prima definire con esattezza il ruolo dell’esecutivo italiano e le modalità con cui è stato organizzato il soggiorno, per poi trarne le conseguenze politiche. La tensione in Gallura è altissima. A Santa Teresa diversi manifestanti hanno contestato il soggiorno di alcuni soldati dell’Idf nel paese, mentre si annuncia un’altra protesta all’aeroporto di Olbia contro l’arrivo di un altro volo diretto da Tel Aviv.

