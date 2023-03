Nuovo video hot per Guè, l’ospite del Red Valley ci casca di nuovo

Il secondo errore fatale di Guè.

Guè, uno degli artisti che si esibiranno al Red Valley di Olbia, ha fatto di nuovo parlare di sé per un video hot caricato per sbaglio sui social e poi subito rimosso. L’artista ha pubblicato tra le storie un video intimo insieme a una ragazza.

Nella clip al centro delle polemiche Guè e la giovane sono nudi e hanno un rapporto sessuale. Un secondo errore per il rapper, che nel 2017 aveva caricato nella stessa piattaforma un video mentre praticava autoerotismo. Il video è rimasto online pochi secondi, ma non è sfuggito agli occhi dei fan che lo hanno anche diffuso facendo finire il rapper al centro di una grossa polemica.

L’incidente sexy è accaduto domenica pomeriggio, il 26 marzo, quando Guè Pequeno ha caricato per sbaglio il video e poco dopo lo ha rimosso. Sebbene il filmato sia stato caricato per un breve periodo di tempo, la sua diffusione è stata rapidissima grazie alla sua enorme base di follower (oltre 2 milioni). Anche se il video era probabilmente stato girato a uso privato e quindi caricato involontariamente, la rete non ha esitato a renderlo virale mettendo nei guai l’artista.

Ora i fan, ma soprattutto gli haters, lo accusano di aver pubblicato di proposito il video per far parlare di sé. Questo perché l’artista si è mostrato recidivo, pubblicando un secondo video privato. Già nel 2017, Guè aveva già dimostrato di non aver dimestichezza con i social, caricando un altro video sexy che lo ritraeva impegnato in un atto di autoerotismo. “Si può sbagliare una volta, ma una seconda no”, commentano alcuni haters del rapper milanese. Al momento, il cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al recente incidente hot.