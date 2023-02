Anche Guè con Lazza il 12 agosto al Red Valley di Olbia

L’annuncio dell’organizzazione del Red Valley.

L’organizzazione del Red Valley ha annunciato il quarto nome che si esibirà a Olbia. Sarà il rapper Guè a cantare sul palco estivo, nella prima serata del festival, il 12 agosto. L’artista presenterà tutti i suoi più grandi successi e il nuovo album “Madreperla”.

Il rapper farà compagnia a un altro grande nome in ascesa nella musica italiana. Si esibirà la stessa sera di Lazza, l’autore del successo al Festival di Sanremo con “Cenere”, che si è piazzato al secondo posto. La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che negli anni ha attirato oltre 100mila amanti del pop, rap, urban ed EDM da tutta la penisola e dall’estero, animerà il weekend di Ferragosto all’Olbia Arena.

Dal 12 al 15 agosto 2023 si svolgeranno quattro serate danzanti con protagonisti alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana e internazionale. Il primo nome annunciato è quello dei Pinguini Tattici Nucleari, già protagonisti della serata di chiusura della scorsa edizione del festival e con un tour negli stadi appena annunciato, saranno invece gli headliners della seconda serata del Red Valley, in programma domenica 13 agosto all’Olbia Arena.

Per la terza serata della manifestazione il grande protagonista sarà: Sfera Ebbasta: l’artista più ascoltato in Italia degli ultimi due anni, icona della trap-music nazionale e non solo, si esibirà lunedì 14 agosto sul palco del Red Valley con uno show che si preannuncia sensazionale, condito dai successi da hit-parade dei primi dieci anni della sua carriera.

Per la serata conclusiva della manifestazione, l’organizzazione ha recentemente annunciato anche il nome di Paul Kalkbrenner: il DJ e produttore tedesco, icona della techno mondiale che in oltre 20 anni di carriera ha raggiunto centinaia di milioni di stream, si esibirà martedì 15 agosto sul palco del Red Valley per trasformare l’Olbia Arena in una pista da ballo a cielo aperto.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley. Nelle prossime settimane e durante i prossimi mesi, verranno annunciati anche gli altri artisti che completeranno la line-up del più grande evento musicale del periodo di Ferragosto in Italia.