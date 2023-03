Due ordinanze a Olbia per problemi con l’acqua

Doppia ordinanza del sindaco Nizzi per problemi con l’acqua potabile nelle frazioni di OIbia, per l’ennesima volta. Da una parte arriva la revoca dei divieti per Mamusi, ma dall’altra ne arrivano di nuovi per San Pantaleo. I batteri che indicano la presenza di tracce di feci nell’acqua avevano portato il sindaco Nizzi a vietare il consumo umano dell’acqua a metà febbraio nella frazione di Mamusi. Il 24 marzo una nuova comunicazione della Asl ha dato il via libera al consumo e il sindaco ora revoca la precedente ordinanza.

Ma il problema si è solo spostato, perché un’altra ordinanza sull’acqua e riguarda San Pantaleo. Qui si sono superati i livelli di torbidità. L’ordinanza vieta l’utilizzo dell’acqua per gli usi potabili e alimentare e il lavaggio alimenti. Ma anche “per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale”.

