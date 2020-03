Guida in stato d’ebbrezza e controlli, 7 patenti ritirate e 3 auto sequestrate

Altre 2 sono state trovate con dei coltelli serramanico.

Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Siniscola, nell’ambito dei servizi atti a prevenire la commissione dei reati in genere e delle stragi del sabato sera, con un notevole dispiegamento di uomini e mezzi a vigilanza di zone sensibili e delle vie di comunicazione di maggior interesse, hanno effettuato un servizio coordinato disposto dal comando provinciale di Nuoro al termine del quale sono state denunciate 7 persone.

Nello specifico sono stati denunciati complessivamente 5 conducenti per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui 2 per essersi rifiutati di sottoporsi all’accertamento alcolemico e gli altri 3 perché riscontrati con un tasso superiore al limite consentito. E’ seguito il ritiro della patente per tutti e il sequestro di 3 autoveicoli. Altre due persone sono state deferite perché trovate in possesso di coltelli a serramanico della lunghezza superiore ai 20 centimetri.

Anche nei prossimi giorni proseguiranno i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati a tutela della cittadinanza.

