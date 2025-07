A Porto Cervo arriva HBC, mega yacht da 117 milioni: mistero sul proprietario

HBC ha attraversato Alghero e ora è in Costa Smeralda.

In Costa Smeralda è arrivato un altro mega yacht. Hbc, questo il nome della grossa imbarcazione che ora si trova a Porto Cervo, ha fatto il giro della Sardegna in questi giorni, passando per Oristano e Alghero. Grande più di 85 metri, appartiene a un investitore in Bitcoin, ma non è noto il proprietario dell’imponente panfilo. Altre fonti indicano che sia il russo Alexander Khloponin. Prima apparteneva a Ronald Perelman, fondatore della Revlon.

Dentro lo yacht si trova una piscina sul ponte principale con fondo in vetro, una Jacuzzi sul sun-deck, C’è anche un beach club con piattaforme pieghevoli sull’acqua. E’ dotato anche di palestra, ascensore, wi‑fi, climatizzazione. L’Hbc ospita fino a 12 persone e può essere noleggiato dai €850.000 (bassa stagione) a €950.000 (alta stagione) a settimana. Secondo alcune fonti, il suo valore stimato è intorno ai 117 milioni di euro.

