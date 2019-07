Gli immobili in vendita all’asta in Gallura.

Negli ultimi anni il settore delle aste giudiziarie è diventato un’opportunità per molti anche in Gallura. Comprare all’asta vuol dire poter acquistare immobili, come case, appartamenti e ville a prezzi comunque ridotti. Vediamo alcuni degli ultimi immobili in vendita in Gallura.

Villa della superficie di circa mq 1355 in vendita all’asta in via Lu Nibbaru a Cannigione per un totale di 825.000€.

A Olbia, in località “Punta Lada”, è in vendita all’asta una villa bifamiliare su due piani collegati tramite scala interna. Circondata da un grande giardino con prato, alberi di medio fusto e cespugli di macchia mediterranea. L’immobile è di 381 mq. circa e il lotto in cui sorge l’immobile è di mq. complessivi 2.121 per un totale di 2.030.250 €.

Appartamento in villa in via Dei Pesci punta Nuraghe a Porto Rotondo, composto da piano terra e piano mansardato, con veranda e cortile di pertinenza, di superficie commerciale mq. 134 circa, a pochi metri da mare per un totale di 481.500 € .

A Budoni, in località Maiorca, vemdesi una villa su tre livelli con due ampie verande e giardino, di mq. 451,11 complessivi per un totale di 96.345 €.

Villa a San Teodoro, a Punta Sabatino composta da ingresso su pergolato, tre camere da letto con bagno, cucina, pranzo-soggiorno e ampia veranda coperta prospettante su area a verde condominiale, vista mare e sulla laguna di San Teodoro per un totale di 515.412 € .

Vendesi villetta facente parte di un complesso immobiliare sito nel Comune di Santa Teresa, che si sviluppa nei piani interrato e terra, di complessivi 4 vani, vista mare, per un totale di 160.562 €.

