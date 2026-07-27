Prosegue la distribuzione dei contenitori con il ritiro dei vecchi mastelli in diversi quartieri della città.
Continua a Olbia la consegna dei nuovi kit per la raccolta differenziata da parte di De Vizia. Gli operatori stanno effettuando la distribuzione direttamente nelle abitazioni, ritirando contestualmente i vecchi mastelli, secondo un calendario che interessa progressivamente tutto il territorio comunale.
La consegna porta a porta segue un cronoprogramma e una zonizzazione mirati a consentire anche la corretta associazione dell’utente coi nuovi contenitori. Un lavoro necessario, ai fini del corretto tracciamento delle quantità di rifiuto prodotte da ciascun utente.
Le vie interessate dalla consegna dei kit per la raccolta differenziata a Olbia.
Da domani fino a sabato il servizio interesserà le seguenti strade del comune gallurese: via del Brigantino, via del Timone, via della Peonia, via della Santoreggia, via Fontana Umbrina, via Isola Patron Fiaso, via Marinella, viale Porto Istana, via Sa Conca ‘e Su Falcu, via Sa Jaga Brujada e via S’Abba Lughente.
I cittadini dovranno consegnare i vecchi contenitori al momento della distribuzione dei nuovi kit. Il personale incaricato da De Vizia richiederà inoltre un documento di identità dell’intestatario della Tari per completare le operazioni.