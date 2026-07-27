Allarme cinghiali a Olbia, il Comune annuncia l’avvio delle catture

Emergenza cinghiali a Olbia.

A Olbia da diverso tempo è allarme invasione di cinghiali. Una situazione che va avanti in diversi quartieri della città. L’ultimo caso è stato registrato alla periferia della città dove una donna aveva denunciato in televisione di aver subito un’aggressione, riportando diverse ferite. Inoltre c’è il problema dei rifiuti. La presenza di questi animali preoccupa da tempo la città e la questione è approdata in Consiglio Comunale. La consigliera Ivana Russu (capogruppo Pd) ha denunciato che i cinghiali creano scompiglio tra i mastelli dei rifiuti, rovesciandoli per cercare cibo.

La questione approda in consiglio.

La consigliera ha chiesto se è possibile organizzare una raccolta differenziata differente. “Siamo ostaggio dei cighiali anche in viale Aldo moro alta. La situazione è insostenibile come a Olbia Mare. Il sindaco Settimo Nizzi ha risposto che il Comune sta prendendo provvedimenti per risolvere questa situazione critica. “Abbiamo fatto una riunione operativa lunedì mattina – ha detto il primo cittadino di Olbia -. Abbiamo parlato con Forestas, Provincia, Comune e i dirigenti e il dirigente Mannoni. Abbiamo dato indicazione a Mannoni su quale deve essere comportamento. Inizieranno a breve la cattura dei cinghiali”.

La vicenda dei cinghiali a Olbia rispecchia una duplice urgenza: da un lato la necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, visti i recenti episodi di aggressione; dall’altro l’esigenza di riorganizzare la gestione dei rifiuti urbani, la cui dispersione rappresenta la causa principale del richiamo di questi animali nelle zone abitate.

L’imminente avvio delle operazioni di cattura da parte del Comune, in collaborazione con Forestas e gli enti locali, segna un primo passo decisivo. Tuttavia, la reale efficacia dell’intervento dipenderà dalla capacità dell’amministrazione di combinare il contenimento della fauna con misure strutturali sul servizio di raccolta, al fine di restituire decoro e serenità ai quartieri colpiti.

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