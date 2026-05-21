Apre l’hotel La Tiara di Cervo, lusso silenzioso nel verde smeraldino

Apre la Tiara di Cervo.

Con l’apertura prevista per maggio 2026, Porto Cervo si prepara a ridefinire l’esperienza dell’ospitalità in Costa Smeralda. Un hotel di 26 Grand Suite immerse nel verde, sulla collina di granito che sorge sopra Marina di Porto Cervo, distribuite su quasi 3,6 ettari di terreno, ognuna con una straordinaria vista sul mare. Pensata e profondamente voluta da Alfonso Dolce, La Tiara di Cervo nasce prima di tutto come

un’interpretazione personale della Sardegna, maturata attraverso anni trascorsi a contatto con la bellezza e l’eccellenza.

Lusso e privacy.

Da qui prende forma un’intuizione precisa: che Porto Cervo fosse pronta per una nuova proposta, costruita attorno alla privacy, al silenzio e a un rapporto più profondo con il paesaggio. Per dare vita a questa intuizione, Alfonso Dolce ha scelto di sviluppare il progetto insieme ad Aldo Melpignano, l’albergatore dietro Borgo Egnazia, la cui filosofia improntata alla valorizzazione del territorio ha contribuito a ridefinire l’ospitalità italiana contemporanea.

La loro collaborazione unisce due sensibilità distinte ma naturalmente affini: da una parte la visione personale di Alfonso Dolce, e dall’altra, la capacità di Aldo Melpignano di dare vita a progetti radicati nei territori, coerenti e vivi. L’architettura firmata da GianMaria Torno e TornoTeam è guidata dalla misura, dalla matericità e da una totale integrazione con il paesaggio, seguendo l’intenzione originaria di Alfonso Dolce: creare qualcosa di intimamente connesso alla propria terra e completamente in armonia con essa.

“Nella mia visione, il vero lusso risiede lì dove la natura resta intatta e il mondo si fa silenzioso. Abbiamo immaginato questo rifugio non per stupire, ma per immergerci nella natura, nella privacy, in un’ospitalità che sussurra anziché gridare e in un lusso senza compromessi che si rivela solo a chi lo cerca davvero.” – Alfonso Dolce “Ciò che ci ha conquistati di La Tiara non è stata solo la sua bellezza, ma anche la sua genuinità. Alfonso ha creato qualcosa di profondamente personale: un’immagine della Sardegna che sembra vissuta, non costruita. Il nostro compito è semplicemente custodirla e permettere agli ospiti di viverla in modo naturale, libero ed estremamente personale.” – Aldo Melpignano.

Un tempo epicentro del glamour internazionale degli anni Settanta, Porto Cervo oggi sembra entrare in

una fase più discreta e consapevole, e La Tiara di Cervo arriva esattamente in questo momento: per

riportare la Costa Smeralda al centro del Mediterraneo più sofisticato e desiderabile.

Le 26 Grand Suites.

Con un approccio all’ospitalità volutamente misurato, le 26 Grand Suites introducono un modo raro di

vivere Porto Cervo: ampio, privato, essenziale nella sua eleganza. Da una a tre camere da letto, ogni

suite offre grandi spazi abitativi, terrazze affacciate sul mare e un modo naturale di abitare. Ogni ambiente è pensato nei dettagli e arricchito da prodotti di artigiani e produttori sardi, seguendo un ritmo di vita intuitivo, personale e mai forzato. Nel punto più alto della proprietà, la Penthouse sublima questa visione nella sua espressione più completa: 715 mq tra interni ed esterni, rooftop panoramico, cucina outdoor, solarium e hot tub con la vista più ampia su Porto Cervo.

L’esperienza è volutamente intima, curata e discreta e profondamente personale. Riflette un valore

condiviso da Alfonso Dolce e Aldo Melpignano: un’ospitalità che non coincide con l’esibizione, ma con lo

spazio, la privacy e una sensazione autentica di benessere. Tutto nel servizio è curato nei minimi dettagli:

dalla colazione servita direttamente in suite ai Local Adviser dedicati per il proprio soggiorno, oltre alla

possibilità di scoprire la cucina tipica e mediterranea grazie alla presenza di Chef Privati sempre a

disposizione.



La Tiara non si impone sul paesaggio: lo continua. Al centro della Proprietà, due piscine panoramiche

emergono dalla montagna, sospese tra la roccia e il mare. Pietra locale, legni recuperati e antiche

maioliche radicano il progetto nella Sardegna più autentica, mentre terrazze, giardini privati e ampie

aperture dissolvono continuamente il confine tra interno ed esterno. I giorni in questo luogo si susseguono ispirati da un principio semplice: privacy senza compromessi.

Alcuni iniziano con una sessione di yoga nel parco naturale tra ginepri e luce del mattino; altri semplicemente rallentano, osservando il mare dalle piscine panoramiche. Fitness area, piscine e uno spazio dedicato ai bambini permettono a ogni ospite di vivere il soggiorno secondo il proprio ritmo. I trattamenti benessere nella propria Grand Suite vengono organizzati con facilità attraverso i Local Advisers.

Al pool bar, piatti leggeri accompagnano la giornata dalla colazione alla sera. Per vivere invece la Sardegna più autentica in tavola, gli ospiti vengono accompagnati da Lu Pisantinu – istituzione di Porto

Cervo da oltre quarant’anni – dove la tradizione gastronomica dell’isola incontra una sensibilità contemporanea. Anche il mare entra naturalmente nella vita quotidiana: postazioni riservate a Cala Granu, raggiungibile in pochi minuti dalla proprietà, garantiscono una posizione privilegiata per godere delle acque più limpide della Costa Smeralda. Ed è proprio il mare a offrire ancora nuove esperienze: un giro in barca al tramonto, snorkeling, e altre infinite possibilità lungo uno dei tratti di costa più affascinanti del Mediterraneo

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