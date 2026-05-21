Didattica e spazio a Palau, arriva il planetario mobile

“Arte e Scienza in Piazza 2026”, un planetario a Palau

L’innovazione tecnologica con un planetario mobile si prepara a trasformare il territorio di Palau in un osservatorio astronomico a cielo aperto. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto “Arte e Scienza in Piazza 2026“, un’iniziativa ambiziosa che mira a potenziare l’offerta educativa e culturale locale attraverso l’installazione di un planetario digitale mobile. L’obiettivo principale dell’intervento è quello di avvicinare i giovani e la cittadinanza all’astronomia e al metodo scientifico, offrendo un’esperienza didattica e immersiva di alto valore formativo.

Il cuore del progetto è rappresentato da una struttura itinerante e all’avanguardia che ospiterà percorsi didattici e laboratori specifici. Le attività, coordinate dal settore socio-culturale e condotte da esperti del settore, saranno modulate in base all’età dei partecipanti e vedranno il coinvolgimento diretto degli studenti dell’Istituto comprensivo Anna Compagnone e dell’Istituto superiore Falcone-Borsellino. Grazie a questo approccio mirato, le nuove generazioni avranno l’opportunità di sviluppare senso critico e curiosità verso le discipline scientifiche.

Scienza per la cittadinanza

Oltre a rappresentare una risorsa per il mondo della scuola, l’iniziativa si propone come un evento inclusivo e aperto all’intera comunità. Sono infatti previste aperture serali gratuite dedicate alla cittadinanza, pensate per rendere la divulgazione scientifica accessibile a tutti. La struttura del planetario sarà inoltre priva di barriere architettoniche per garantire il pieno accesso anche alle persone con disabilità motoria.

La manifestazione si svolgerà entro la fine dell’anno corrente all’interno di idonei spazi comunali, per una durata complessiva stimata tra i tre e i cinque giorni. Con lo stanziamento di questo progetto, l’amministrazione comunale di Palau investe concretamente in una proposta educativa e culturale innovativa, capace di coniugare la partecipazione attiva dei cittadini con le più moderne tecnologie di simulazione astronomica.

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