Dalla Grande Mela alla Costa Smeralda con un diretto: “Giornata storica”

Oggi 21 maggio è arrivato il primo volo da New York a Olbia.

Giornata storica per Olbia con l’arrivo del primo volo diretto da New York. Arrivato con un’ora di anticipo il Boeing 767-300 con a bordo 211 passeggeri, per lo più cittadini statunitensi, oggi giovedì 21 maggio, ha avuto la sua inaugurazione all’aeroporto Costa Smeralda Aga Khan, seguita da una partecipata conferenza stampa.

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Le parole del Ceo di Geasar.

“La giornata di oggi rappresenta un momento storico non solo per il nostro aeroporto, ma soprattutto per l’intera isola. Per la prima volta la Sardegna è collegata con un volo diretto agli Stati Uniti, grazie alla visione e alla fiducia di Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree mondiali, che desideriamo ringraziare per aver creduto nel potenziale della nostra destinazione. Questo risultato è il frutto di un lavoro portato avanti nel corso degli anni insieme agli operatori turistici, alle istituzioni e a tutti gli stakeholder del territorio, con i quali abbiamo collaborato per sostenere il percorso di crescita e di valorizzazione della destinazione Sardegna sul mercato nordamericano. Oggi si apre una nuova fase per il turismo dell’Isola. Un’opportunità importante, non solo per l’aeroporto di Olbia ma anche quello di Alghero e Cagliari, per rafforzare ulteriormente la presenza della Sardegna sui mercati internazionali e proseguire nel percorso di sviluppo della destinazione, aumentando la sua riconoscibilità e attrattività a livello globale”, ha dichiarato Silvio Pippobello, CEO Geasar Aeroporto Olbia Costa Smeralda.

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Le parole dei sindaci delle due città galluresi.

Alla conferenza stampa erano presenti anche i sindaci di Olbia e di Arzachena. Entrambi hanno esordito che per i territori si tratta di un momento storico. Il primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi ha dichiarato alla stampa: “È una giornata storica per la città, ma soprattutto per l’intera Sardegna. Avere un collegamento diretto per chi è stato a New York sa che andare a Roma poi aspettare magari una mattinata, non dormire o alzarsi presto e prendere il primo aereo per raggiungere l’America è sempre molto difficile“. Nizzi ha colto dunque questo primo diretto come un’occasione non solo per il turismo ma anche per i sardi. “Dobbiamo fare in modo che questa iniziativa che ci dà una spinta molto importante per il futuro possa essere mantenuta e soprattutto sostenuta da tutti noi”. Il primo cittadino olbiese ha dichiarato che: “dobbiamo farci trovare pronti per accogliere il turismo“ per quanto riguarda i servizi: “con gente gentile, cordiale anche se parliamo male l’inglese”, ha scherzato Nizzi.

Il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda ha dichiarato che “è un’occasione epocale per il territorio, una grande occasione e appunto la mia presenza qui è proprio per accogliere questo primo volo che porterà delle nuove occasioni per tutto il territorio. Un momento storico per Arzachena, per la Gallura, abbiamo tantissimi investimenti in divenire, abbiamo una grande visibilità internazionale e l’arrivo di questo volo può concretizzare quello che è anche il sogno dell’Aga Khan. Quello di collegare direttamente la Sardegna ad un altro continente. Lo facciamo con gli Stati Uniti, un volo eccellente, gli americani sono entusiasti di questa connessione che ci darà la possibilità di intercettare nuovi flussi turistici e promuovere al meglio il nostro territorio e consentire ai nostri ospiti di vedere, apprezzare quelle che sono tutte nostre bellezze. Quindi siamo soddisfatti, entusiasti, è un territorio che continuamente ci sorprende per la forte attrattività e le occasioni che può garantire alle future generazioni.

Le parole del vicepresidente della Regione.

Presente anche il vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna, Giuseppe Meloni, il quale ha sottolineato anch’egli che si tratta di una giornata storica per la nostra Isola. “Un momento importante, una data storica, grazie a questo volo diretto tra New York e Olbia e direi anche tra Olbia e New York. Permette anche ai nostri concittadini galluresi e sardi di poter raggiungere direttamente gli Stati Uniti d’America. È importante in particolare poterli accogliere, fare in modo che questo tipo di turisti, che possono permettersi di pagare anche un pò di più. Tanto è vero che la classe Business funzioni in modo importante rispetto ai coefficienti di riempimento. Ecco permette a questo tipo di turismo di visitare la Sardegna, conoscerla per chi non avesse conosciuta e trascorrere un periodo di vacanza nel nostro territorio per poterlo raccontare nel mondo. Significa anche far crescere l’economia, poter investire in questo territorio”.

Il volo.

Il volo sarà operato quattro volte a settimana in collaborazione con i partner europei Air France, KLM e Virgin Atlantic, e oltre ad offrire un servizio diretto per New York, dà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di JFK verso numerose destinazioni in tutto il Nord America.

Meloni ha citato anche il sogno dell’Einstein Telescope. “Il fatto di poterci arrivare anche solo da turista e poi quella possa essere l’occasione per pensare ad altro penso che sia importante, anche in vista di tutti gli studiosi che arriveranno anche dagli Stati Uniti, dal momento in cui come auspichiamo e incrociamo le dita dovesse essere ottenuta la candidatura per l’ET”.

Viaggiare in tutta comodità.

Delta opera il volo da Olbia per New York-JFK utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti, configurato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main. La classe Delta One offre poltrone completamente reclinabili e menù stagionali di quattro portate curati da chef di grido, oltre a una sofisticata carta di etichette, tra le quali figura lo champagne Taittinger. Inoltre, grazie alla partnership con la casa di moda di lusso Missoni, i clienti troveranno a bordo un nuovo amenity-kit, biancheria da letto ed elementi di design che caratterizzano l’esperienza di viaggio in Delta One.

In Delta Premium Select i passeggeri dispongono di maggiore spazio per rilassarsi e distendersi grazie a poltrone più ampie, una reclinabilità più profonda e un servizio ulteriormente migliorato. In tutte le cabine, i passeggeri usufruiscono del servizio di cibo e bevande ed hanno accesso a oltre 1.000 ore di intrattenimento tramite Delta Studio.Nell’ambito del suo continuo investimento per elevare l’innovazione, la tecnologia e il comfort dei passeggeri durante tutta l’esperienza di viaggio, la compagnia offre a coloro che volano all’interno delnetwork Delta tra Italia e Stati Uniti l’accesso al Wi-Fi Delta Sync gratuito e veloce, fornito da T-Mobile, in tutte le classi di servizio.

Delta sta inoltre investendo nell’esperienza offerta ai passeggeri in aeroporto prima della partenza con l’apertura delle sue nuove Delta One Lounge, la prima delle quali è stata inaugurata a New York. La lounge riflette l’architettura e l’atmosfera della Grande Mela e offre una varietà di esperienze premium, come un ristorante-brasserie, un iconico bar, una lounge con biblioteca dai tocchi di design firmati Missoni, un’area benessere e molto altro ancora.

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