Quanto costa il volo New York-Olbia. Turisti possono spendere oltre 9mila euro

Da oggi 21 maggio operativo il volo da New York a Olbia.

Da oggi, 21 maggio, è operativo il primo volo diretto da New York a Olbia, che sarà operativo fino al 26 ottobre, prolungando così la stagione estiva nel nostro territorio. Sia per i sardi che per gli americani si tratta di un’occasione unica per un viaggio intercontinentale senza scali. Il volo Delta parte da Olbia seguendo il calendario di giovedì, sabato, lunedì e martedì.

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Da New York il mercoledì, venerdì, domenica e lunedì diretto verso la città gallurese. Le tariffe partono da 700-800 euro per l’Economy, €2,260 per “Delta Confort”, €2,260 per “Premium Select”. Ovviamente le tariffe sono variabili. Una premium può costare anche 5.996 euro, poi c’è la ”Delta One” che costa anche più di 6mila euro, che nel mese di agosto può arrivare anche a oltre 9mila euro. Anche le premium hanno cifre a tre zeri, a oltre 4mila euro.

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