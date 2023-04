Gli arrivi all’aeroporto di Olbia.

La movimentata giornata di ieri all’aeroporto di Olbia ha visto svolgersi ben 30 voli, tra arrivi e partenze. Una vera e propria voglia di vacanza che ha coinvolto migliaia di persone tra passeggeri, equipaggi e personale di terra.

Sono stati tanti i voli provenienti dalle principali città italiane e dal resto del mondo che hanno fatto scalo, con un’ampia scelta di destinazioni tra cui scegliere. Complessivamente sono stati 2.600 i passeggeri in arrivo e 2.100 quelli in partenza. A questi si sommano i 4 voli extra Schengen, per un totale di 515 passeggeri per il Regno Unito.

Oltre alla grande varietà di voli, c’è da sottolineare anche il grande impegno del personale dell’aeroporto e degli agenti della polizia di frontiera, coordinati dal comandante Christian Puddu, che hanno lavorato incessantemente per garantire la massima organizzazione e sicurezza sulle piste. Grazie a loro è stato possibile gestire senza problemi l’affollamento di passeggeri e la logistica di decine di voli in un solo giorno.

L’aeroporto di Olbia si conferma sempre di più come uno dei principali scali del Mediterraneo, capace di accogliere e soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori.

