Il Calypso è il miglior beach bar d’Italia, primo premio al locale di Badesi

Calypso di Badesi è primo classificato come “Best Beach Bar”.

Il miglior beach bar d’Italia è il Calypso di Badesi. Il locale della spiaggia Baia delle Mimose ha conquistato il primo posto nella categoria “Best Beach Bar”. A decretarlo il portale di settore Mondo Balneare con il concorso “Best Beach”, che assegna gli oscar delle spiagge italiane.

Si tratta dell’unico locale premiato in Sardegna.

Il concorso, giunto all’ottava edizione, ha premiato il Calypso di Badesi per l’alta qualità dei suoi servizi di ristorazione, cocktail e feste in spiaggia. Si tratta dell’unico locale premiato quest’anno in Sardegna e il secondo in otto edizioni.

Soddisfatto è il proprietario del locale, Davide Mamia, gallurese doc, originario di Badesi, che il 12 ottobre prossimo ritirerà il premio a Rimini. “Quest’anno il mio locale compie 10 anni e questo premio arriva proprio nel decennale. Non posso che essere felice – dice l’imprenditore 44enne -. Il locale è nato nel 2013 ed è cresciuto di anno in anno con diversi investimenti. Oltre al servizio in spiaggia, noi ci occupiamo anche della ristorazione. La nostra specialità è la preparazione di menù crudité e fusion, in un’area che accoglie fino a 500 persone”.

La cerimonia di premiazione si terrà il 12 ottobre alle 16.30 alla fiera di Rimini, nella Beach Arena (Hall B5D5, adiacente allo stand di Mondo Balneare). Il proprietario del Calypso riceverà come trofeo una scultura realizzata dall’artista Piero Bussetti. Inoltre, una delle fotografie del locale sarà realizzata in gigantografia e sarà mostrata alla fiera e per un anno nel portale che ha decretato il vincitore.

Il concorso.

Il concorso ”Best Beach” di Mondo Balneare assegna premi ai migliori locali in spiaggia dividendoli in quattro categorie: “Best Beach Bar” per gli stabilimenti specializzati nella ristorazione, cocktail e feste in spiaggia. Poi c’è il premio “Best Beach Design” per gli stabilimenti con strutture all’avanguardia. L’altra categoria è “Best Italian Beach” per gli stabilimenti di eccellenza nei servizi, animazione e accoglienza. Infine, “Best Beach” per il miglior stabilimento balneare che rappresenta al meglio tutte le caratteristiche delle categorie precedenti.

Il Singita Miracle Beach di Fregene (Lazio) è stato proclamato il miglior stabilimento balneare d’Italia dell’estate 2023 secondo il portale di settore Mondo Balneare, attraverso il concorso “Best Beach”. Il Calypso Beach Club di Badesi (Sardegna) è stato eletto “Best Beach Bar” e l’Aloha Beach di Follonica (Toscana) “Best Italian Beach“. il Best Beach Design è andato al Lido Sabbia D’Oro di Scanzano Jonico (Basilicata). Le iscrizioni per il concorso si erano aperte a giugno e gli stabilimenti balneari interessati dovevano raccogliere almeno mille voti dal pubblico attraverso il sito web www.bestbeach.it per poter partecipare.

