Il Pagante e l’omaggio alla Costa Smeralda, la hit nel nuovo album – VIDEO

La nuova hit de Il Pagante racconta la ”Costa Smeralda”.

“Costa Smeralda” è uno dei singoli del duo milanese “Il Pagante”, contenuto nel nuovo album “Fomo”. Dopo 3 anni dall’ultimo disco gli artisti Roberta Branchini ed Edoardo Cremona hanno preparato un nuovo progetto discografico, con quella che ha tutti numeri per essere la hit estiva del 2025, anche se il duo non ha deciso di puntare al tormentone ma ad un album intero. “Costa Smeralda” è il nuovo singolo dance che descrive lo stile di vita di tanti italiani che sognano la location gallurese per trascorrere le proprie vacanze estive.

Nel singolo si parla di spiagge bianche e di quanto è costosa la “Costa Smeralda”. Uscito venerdì 13 giugno, ”FOMO” è un progetto discografico che resta fedele allo stile musicale de Il Pagante, con tematiche leggere in stile dance anni Novanta. I due artisti, per questo molto amati dai Millennial, sono nati come trio nel 2010 e da allora hanno sfornato tantissime hit estive e anche invernali, come Entro in pass, Faccio After, Pettinero e Settimana bianca.

