I successi di Valerio Scanu: singolo estivo e primo posto nella danza

Valerio Scanu, il singolo e il primo posto nella danza latina.

Valerio Scanu ha lanciato il singolo estivo “Vivo la notte” il cui videoclip è stato mostrato in anteprima. L’inedito con William Buca, Brigida Carbone ed Elio Depasquale, che ha curato anche la produzione artistica. Il brano è disponibile in digitale per NatyLoveYou/ADA Music Italy.

Il brano ha sonorità estive e dance e racconta la condizione del protagonista che, dopo la fine burrascosa di una relazione importante, si ritrova a vivere in maniera intensa la notte e tutto ciò che essa comporta. Nel videoclip, diretto da Marco Giacomozzi, sono presenti numerose inquadrature del cantato ed è stato girato interamente nel quartiere Eur di Roma.

Non solo musica.

Il cantante di La Maddalena sta vivendo un periodo di successi oltre alla musica. Oltre ad svariate partecipazioni televisive, ha recentemente preso parte alla terza edizione di Ora o mai più, in onda su Rai 1 e successivamente è uscito il singolo “Solo con una parola”. Scanu non è solo personaggio televisivo e cantautore, ma ha anche aperto un suo salone di parrucchieri a Roma, Hannabrà, città dove si è laureato e dove vive con suo marito. Recentemente è stato al centro dei media per due vicende: la prima è una polemica contro Tony Effe e poi la causa vinta contro Fabri Fibra, che lo ha risarcito per 70mila euro dopo le offese omofobe nella sua canzone “A me di te”. Recentemente il cantautore maddalenino si è recentemente aggiudicato il primo posto alla competizione Dance Unique Cup 2025 con la sua partner nella categoria Over 35 Open Danze Latine.

