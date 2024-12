Il Red Valley compie 10 anni, ecco le date ufficiali per il 2025

Il Red Valley compie 10 anni e torna a Olbia.

Il Red Valley compie 10 anni e sceglie di nuovo Olbia. Per il terzo anno consecutivo la manifestazione torna in città con tantissimi artisti dal 13 al 16 agosto 2025. La manifestazione ha avuto origine nel 2015, con sede ad Arbatax.

Dai solo 7.000 partecipanti del 2015 agli oltre 118.000 da tutta Italia, ciò conferma che la tappa di Olbia, ma anche la scelta degli artisti ha determinato un vero e proprio successo per il Red Valley Festival. Ora gli organizzatori si dicono pronti per scrivere un nuovo capitolo di una delle manifestazioni ormai tra le più importanti in Italia.

Al suo decimo anniversario sicuramente ci saranno ospiti artisti ancora più sorprendenti, ma ancora non è stato annunciato niente. Tuttavia, gli abbonamenti Festival Full Pass – Prime sono disponibili da domani, giovedì 19 dicembre, alle 14:00 sul sito ufficiale e in numero limitato. Tra non molto saranno invece annunciati i primi nomi degli artisti che animeranno le calde serate del Ferragosto olbiese.

