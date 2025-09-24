Giallo di Palau verso la svolta, due indagati per la scomparsa di Cinzia Pinna

La Procura indaga per omicidio e ci sono due persone sotto i riflettori per la scomparsa di Cinzia Pinna

La Procura di Tempio indaga per omicidio, vuol dire che ci sono elementi tali per perdere le speranze di trovare viva Cinzia Pinna. Gli ultimi contati con la 33enne di Castelsardo risalgono alla notte tra l’11 e il 12 settembre a Palau. Secondo la pista che stanno seguendo gli inquirenti avrebbe incontrato un noto imprenditore di Arzachena e sarebbe sparita a bordo della sua auto. Da quel momento si sono perse le tracce ed era poi arrivata la richiesta d’aiuto da parte dei familiari.

Non si sa cosa sia successo e dove siano andati, ma l’attenzione degli inquirenti ora è concentrata sui terreni dell’uomo e c’è anche un suo amico coinvolti nelle indagini. Tutto lascia temere che qualcuno possa aver ucciso Cinzia e poi il suo corpo sia stato fatto sparire. Continuano le ricerche nelle campagne di Palau e nello stazzo sotto osservazione. Oggi entreranno in campo anche gli specialisti del Ris di Cagliari e il giallo di Palau sembra a un passo dalla svolta finale.

