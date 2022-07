Incendi in Gallura e Sardegna.

Giornata di incendi in Sardegna e in Gallura. Una giornata di fuoco e maestrale che ha causato una serie di roghi in varie località, una di queste a Olbia, a Tilibbas, dove le fiamme hanno rischiato di divorare le abitazioni e le attività vicine.

Ma quello di Olbia non è stato l’unico incendio. Le squadre, nella giornata di oggi, sono ancora impegnate a spegnere le fiamme in tanti comuni. Come nelle campagne di Oschiri, in località Sas Balzas, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di Berchidda, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA del Limbara e Alà dei Sardi. Sul posto sono intervenuti: la squadra dei vigili del fuoco di Ozieri; squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Oschiri e i Barracelli del Comune di Berchidda. Le fiamme sono ancora attive.

Incendio anche in agro a Nurri, in località Riu Bau Nurri, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di Isili, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Villasalto. Sul posto sono intervenuti: le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Isili/Monti Simidus e Villanovatulo/Suergiu Lobau. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 4 ettari di vegetazione (a pascolo cespugliato) e sono state spente.

Un altro rogo a Bottidda, in località Sa Perda Lada, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA del Anela. Sul posto sono intervenuti: la squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Burgos/Istrallai; le squadre dei Barracelli dei Comuni di Bottidda e Bono; la squadra dei volontari del Comune di Illorai/Sogit. Le fiamme sono state spente.

Incendio in agro a Seneghe, in località Nuraghe Chimbeina. Sul posto sono intervenuti: la squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Seneghe e la squadra dei Barracelli del Comune di Bonarcado. Le fiamme sono state spente.Fiamme anche a Siliqua, in località Rio su Tintianu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di Siliqua, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Marganai. Sul posto sono intervenuti: le squadre dei volontari dei Comuni di Siliqua e Villamassargia. Le fiamme sono state spente.

Incendio in agro a San Sperate, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA del Villasalto e Pula. Sul posto sono intervenuti: la squadra dei vigili del fuoco di con cinque operatori ; le squadre dei volontari dei Comuni di San Sperate, Assemini e Monastir. Le fiamme sono state spente.

Fiamme anche a Lodé in località Stuppa e Piras, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale competente per giurisdizione, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA del Farcana. Le fiamme sono state spente.